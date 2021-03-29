Оттава, , 22:24 — REGNUM Канада ввела санкции в отношении российского и украинского физлиц, а также четырёх предприятий в связи с присоединением Крыма к России. Об этом 29 марта сообщается в Twitter МИД Канады.

Известно, что в список попал генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин.

Также затронуты ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».

Напомним, что ранее Канада ввела санкции в отношении девяти граждан России.