Нижний Новгород, , 21:17 — REGNUM Представившийся сотрудником уголовного розыска мошенник похитил у 87-летнего пенсионера из города Навашино все его сбережения — свыше миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области сегодня, 29 марта.

Позвонивший пожилому мужчине лжеполицейский сообщил о том, что с его банковского счета кто-то якобы пытается похитить деньги, и для того, чтобы предотвратить хищение нужно сходить в банк и поменять имя пользователя и пароль для доступа к счету.

Пенсионер поверил, что разговаривает с сотрудником полиции, выполнил его рекомендации и сообщил обещавшему защитить его сбережения мошеннику новые данные для доступа к вкладу.

Используя полученную информацию, злоумышленник похитил у жителя Навашино 1,2 млн рублей.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Кража». Если преступника удастся вычислить и поймать, то ему будет грозить до шести лет тюремного заключения и штраф в размере до 80 тысяч рублей.