Нижний Новгород, , 21:16 — REGNUM Лишь 22% жителей Нижегородской области прекратили работать в дистанционном режиме и полноценно вернулись к работе в офисах. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами «HeadHunter Поволжье».

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На «удаленке» по-прежнему продолжают трудиться 25% респондентов, а еще 15% работают по два-три дня в офисе, а оставшуюся часть недели — из дома.

Среди продолжающих работать из дома только 4% сообщили о желании вернуться к работе в офисе на постоянной основе. Еще треть предпочла бы выходить на работу в офис только на несколько дней в неделю.

Около 50% опрошенных нижегородцев считают, что переход на обычный формат работы никак не сказался на их работоспособности, а еще 32% заявили о росте продуктивности своего труда после выхода на работу в офис.