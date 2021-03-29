Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Испытательный суборбитальный полет прототипа космического корабля Starship, отложен на 24 часа, сообщил 29 марта основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Тwitter.

По его утверждению, испытания отложены из-за того, что инспектор Федерального управления гражданской авиации США не смог вовремя прибыть на стартовую площадку.

«Запуск отложен до завтра. Инспектор Федерального управления гражданской авиации США не смог вовремя прибыть на «Звездную базу» для присутствия при запуске», — написал Маск.

Корабль Starship SN11 установлен на стартовой площадке полигона компании на юго-востоке штата Техас почти три недели назад. 26 марта были проведены статические огневые испытания его двигателей.

В ходе испытаний корабль должен взлететь на высоту 10 км с последующим отключением двигателей и аэродинамическим торможением, повторно запустить двигатели для возврата в вертикальное положение и совершить посадку на стартовую площадку.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки взорвался на земле.

Starship разрабатывается для осуществления полетов в космическом пространстве с управляемой посадкой на поверхность Луны и Марса.

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