Тирана, , 12:51 — REGNUM Албания справляется с поставленной целью вакцинировать 10 тысяч человек ежедневно. Об этом заявила министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу 29 марта в ходе посещения центра прохождения вакцинации на площади Скендербег в Тиране.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в первый день массой вакцинации, 28 марта, привились 11 тысяч 484 человека. К вечеру 29 марта хотя бы одну дозу вакцины в стране получили уже почти 90 тысяч человек.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Албании стала возможна после прибытия 25 марта 192 тысяч доз китайской вакцины производства компании Sinovac. Ожидается прибытие еще полумиллиона доз китайской вакцины. Вакцинация проходит на площади «Скандербег», в здании Национальной арены и во всех медицинских центрах во всех городах страны.

В настоящий момент приоритет отдается вакцинации лиц в возрасте старше 75 лет.

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