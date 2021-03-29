Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Правительство США приняло решение приостановить действие рамочного соглашения о торговле и инвестициях с властями Мьянмы. Об этом 29 марта сообщила журналистам торговый представитель США Кэтрин Тай.

Отмечается, что заключённое в 2013 году соглашение не будет действовать до тех пор, пока в Мьянме не будет демократически избранного правительства.

«США поддерживают желание граждан Мьянмы видеть у власти демократически избранное правительство, являющееся фундаментном для экономики и реформ», — заявила Тай.

Напомним, в феврале президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против военных Мьянмы, участвовавших в государственном перевороте 1 февраля. В марте министерство финансов США внесло в санкционный список против Мьянмы два физических лица и шесть компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля по 8 марта не менее 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме.