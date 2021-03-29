Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Компания Boston Dynamics опубликовала видео с презентацией прототипа робота Stretch, который перекладывает коробки и достает из них содержимое. Ролик появился на официальном канале компании 29 марта.

Всего за несколько часов видео с работой Stretch просмотрели более 240 тыс. пользователей. Ролик попал в тренды русскоязычного YouTube.

Ранее стало известно, что Stretch — это универсальный мобильный робот, способный переносить коробки с помощью руки с присосками. Он должен поступить в продажу уже в 2022 году.

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