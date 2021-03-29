Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 21:00 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор жителю Пуровского района за хищение составных частей баржи. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что в июле 2020 года обвиняемый вместе с неустановленным лицом в затоне реки Пур с помощью газорежущего инструмента демонтировали части несамоходного сухогрузного судна МП-450, которое принадлежит ООО «Уренгойский речной порт». Таким образом они похитили части массой 6 500 кг на сумму более 74 тыс. рублей. Повторная кража частей этого же судна массой 13 200 кг на сумму более 200 тыс. рублей не увенчалась успехом, так как обвиняемый был задержан на месте преступления сотрудниками полиции.

По фактам кражи и покушения на кражу были возбуждены уголовные дела. В ходе следствия обвиняемый возместил нанесённый ущерб. Суд приговорил ямальца к лишению свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком на четыре года шесть месяцев.