Москва, , 20:58 — REGNUM В России детям разрешили ехать в лагеря за пределы своего региона, говорится в опубликованном 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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В постановлении оговаривается, что отдых детей за пределами своего региона должен быть организован «с учётом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей».

Также, согласно документу, вырос с 50% до 75% разрешённый объём комплектации отрядов. При этом запрещено, как и прежде, проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях.

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