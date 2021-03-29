Вашингтон, 29 марта, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден не планирует лично встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном подобно своему предшественнику Дональду Трампу. Об этом заявила на брифинге 29 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Я думаю, что его подход будет несколько иным. Подобное не входит в его намерения», — сказала она.

Таким образом пресс-секретарь ответила на вопрос журналистов о том, не означают ли заявления Джо Байдена о готовности к «некоторой дипломатии» в отношениях с КНДР возможности его личных переговоров с Ким Чен Ыном.