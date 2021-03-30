Тирана, , 11:08 — REGNUM Жители Албании смогут подать заявку на прохождение вакцинации от COVID-19 в режиме онлайн. Об этом глава Национального агентства по информационному обществу Линда Карчанай сообщила на своей странице в социальной сети Facebook 29 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По ее словам, после заполнения электронной формы граждане будут оповещены по СМС о дате вакцинации.

22 марта в Албанию пришла первая партия китайской вакцины от COVID-19 Sinovac объемом 192 тысячи доз, что позволило стране начать массовую вакцинацию населения — до этого на вакцину могли рассчитывать почти исключительно медицинские работники.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 774 носителя коронавируса