Афины , , 12:16 — REGNUM В Греции за сутки выявили 1724 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила вечером 29 марта Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Смертность от COVID-19 в Греции EODY

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Всего с начала пандемии в Греции зафиксировали 255 755 случаев заражения при населении страны в 10 миллионов человек. 738 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, причем 67,2% из них — мужчины. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 1677 человек были выписаны из отделений интенсивной терапии с начала пандемии: это число в пять раз меньше скончавшихся в этом же отделении за этот период.

За сутки в стране были госпитализированы 456 пациентов с COVID-19, что на 8% выше, чем дне ранее. Ежедневно число госпитализированных растет на 8−15%. Среднее число госпитализированных в неделю составляет 447. Еще 65 пациентов с COVID-19 умерли, и теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 7945.

Смертность от COVID-19 в Греции достигла пика в декабре прошлого года, после чего резко сократилась в январе и снова начала возрастать в конце февраля. На данный момент в среднем ежедневно умирает 50−60 человек. 95,8% погибших имели основное заболевание и/или были старше 70 лет. Средний возраст умерших — 79 лет.

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