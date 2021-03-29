Защитник «Рейнджерс» Фокс стал главной звездой недели в НХЛ
Нью-Йорк, США, 29 марта, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, официальный портал Национальной хоккейной лиги подвел итоги прошедшей игровой недели, назвав трех главных игроков.
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Адам Фокс
Третье место в списке наиболее ярко показавших себя хоккеистов занял голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос. На прошедшей неделе он одержал три победы, пропуская в среднем 0,67 шайбы за игру и отражая 97,6% бросков.
Второй звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас. Он набрал 7 (4+3) очков в трех матчах.
Главной звездой минувшей недели стал защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Бокс, отличившийся 11 (1+10) результативными баллами за четыре матча.