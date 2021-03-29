Москва, , 20:52 — REGNUM В России планируются съёмки ТВ-проекта, который будет возвращать представителей ЛГБТ-сообщества к традиционной ориентации. Об этом сообщает издание TJ.

По данным TJ, продюсер Алексей Новацкий опубликовал запись в своем Instagram-аккаунте: «В мае я запускаю новое шоу, где ведущие экстрасенсы России будут возвращать представителей ЛГБТ к традиционной сексуальной ориентации». Также Новацкий сообщил, что «Россия — будет первой страной в мире, избавленной от геев», где «родители, наконец, перестанут испытывать стыд за своих нетрадиционных детей».

Добавим, что публикация уже удалена автором. Причиной стала волна негативных комментариев со стороны пользователей Сети.

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