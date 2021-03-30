Тирана, , 12:24 — REGNUM Посол США в Тиране Юри Ким 29 марта обратилась к гражданам Албании с призывом не продавать свои голоса на предстоящих парламентских выборах 25 апреля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Дипломат напомнила о том, что при ЦИК Албании действует специальный портал для сообщения о случаях коррупции на выборах и продажи голосов.

Юри Ким «Не продавайте ваше право. Не передавайте вашу силу преступникам. Только вы можете выбрать свое будущее».

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Напомним, ранее президент Албании Илир Мета обвинил мэрию в самосуде над партией, перешедшей в лагерь оппозиции в преддверии парламентских выборов.

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