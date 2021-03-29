Кострома, , 20:53 — REGNUM В Костроме под лёд около беседки Островского провалились девушка и юноша 2002 и 2001 года рождения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.

Спасатели Https://44.mchs.gov.ru/

Инцидент произошёл около 16 часов вечера 29 марта. Юная костромичка предложила другу выйти на Волгу. Хрупкий лёд не выдержал, оба пробыли в ледяной воде около 10 минут.

Спасателям удалось вытащить пару на сушу. Девушка находится в состоянии шока, молодой человек чувствует себя хорошо. Пару направили в больничный стационар для обследования.

Отметим, что с сегодняшнего дня в границах Костромы выход на лёд официально запретили. Постановление об этом подписал сити-менеджер Алексей Смирнов.

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