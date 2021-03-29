Кострома, 29 марта 2021, 20:53 — REGNUM В Костроме под лёд около беседки Островского провалились девушка и юноша 2002 и 2001 года рождения. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.
Инцидент произошёл около 16 часов вечера 29 марта. Юная костромичка предложила другу выйти на Волгу. Хрупкий лёд не выдержал, оба пробыли в ледяной воде около 10 минут.
Спасателям удалось вытащить пару на сушу. Девушка находится в состоянии шока, молодой человек чувствует себя хорошо. Пару направили в больничный стационар для обследования.
Отметим, что с сегодняшнего дня в границах Костромы выход на лёд официально запретили. Постановление об этом подписал сити-менеджер Алексей Смирнов.
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