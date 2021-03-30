Приштина, , 12:48 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Косово и одновременно спикер парламента края Главк Конюфца 29 марта провел встречу с послом США в Косово Филипом Коснеттом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало предстоящее избрание президента. Напомним, президента в Косово избирает парламент 2/3 голосов. Кандидат на пост президента Вьоса Османи располагает поддержкой лишь 67 депутатов из необходимых 80.

Коснетт подчеркнул необходимость избрания президента и завершения составления институтов власти после выборов 14 февраля в Косово и напомнил о том, что США привержены сотрудничеству с властными институтами края.

Дипломат также заявил, что все политические силы страны должны сыграть конструктивную роль в процессе заполнения властных институтов и ради этого временно отказаться от партийных интересов.

Читайте ранее в этом сюжете: Косовские сербы потребовали второе министерство в правительстве Курти