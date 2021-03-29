Женева, Швейцария, , 20:42 — REGNUM Версию искусственного происхождения коронавируса в ВОЗ считают второстепенной, сообщает 29 марта Agence France Press.

Агентство изложило данные экспертизы, которую ВОЗ проводила совместно с учёными из Китая. Маловероятным назван вариант утечки искусственно созданного вируса из лаборатории.

Основная версия — о том, что вирус появился у летучих мышей, а к человеку попал через промежуточное животное. Вторая версия — переход вируса к человеку без посредника — от летучих мышей напрямую.

Третий вариант — это передача человеку коронавируса через пищевые продукты, которые были заражены при хранении. Однако эта версия рассматривается как второстепенная. Четвёртая версия — лабораторное происхождение.