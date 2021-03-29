Ливерпуль, Великобритания, , 20:39 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум с большой вероятностью может покинуть команду ближайшим летом на правах свободного агента. Согласно информации журналиста Николо Скиры от 29 марта, игрок еще не достиг договоренности о новом контракте с «мерсисайдцами». Действующий контракт Вейналдума с «Ливерпулем» истекает летом.

За ситуацией вокруг футболиста наблюдает «Барселона», которая испытывает интерес к услугам голландского хавбека. «Блауграна» уже начала работу над переходом Вейналдума», клуб предложил игроку 3-летний контракт с годовым окладом в размере 8 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Вейналдума 29 матчей в Английской премьер-лиге и 2 забитых мяча.