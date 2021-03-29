Приштина, , 20:39 — REGNUM Партия косовских сербов «Сербский список» передала конституционному суду сепаратистского Косово жалобу на состав нового правительства во главе с Альбином Курти, так как в его составе только одно министерство отдано под управление представителям сербов.

«Сербский список» оспаривает решение парламента о выборе правительства в Приштине от 22 марта 2021 года, на основании которого сербскому народу было отдано под управление всего одно министерство, хотя по конституции сербам принадлежат два», — цитирует телеканал РТС текст апелляции.

«Сербский список» ожидает, что конституционный суд Косово будет принимать решения в соответствии с конституционным правом, уважая права и интересы сербского народа, говорится в документе.

«Подчеркиваем, что министерские посты нам нужны не ради самых этих постов, а только как инструмент для улучшения условий проживания нашего народа в Косово и Метохии», — подчеркнули представители партии «Сербский список».

Напомним, что на заседании парламента сепаратистского Косово 22 марта было выбрано новое правительство из 15 министерств. Пост министра по вопросам возвращения беженцев и национальных меньшинств получил лидер «Сербского списка» Горан Ракич.