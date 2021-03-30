Приштина, , 13:04 — REGNUM Глава Института национального здравоохранения Косово Насер Рамадани заразился коронавирусом. Об этом Рамадани сообщил на своей странице в социальной сети Facebook 29 марта.

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Доктор призвал всех придерживаться общих и специальных мер по защите от коронавируса и подчеркнул, что число новых случаев заражения и смертей среди пациентов с COVID-19 в крае остается высоким.

Согласно результатам социологических опросов, свыше 60% граждан Косово ожидают ужесточения ограничительных мер в Косово после приходы к власти правительства Альбина Курти и готовы одобрить такие ужесточения.

Напомним, в воскресенье, 28 марта, в Косово посредством международного механизма COVAX прибыла первая партия вакцины от COVID-19.

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