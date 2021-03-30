Приштина, 30 марта 2021, 15:30 — REGNUM Посол Италии в Косово Никола Орландо 29 марта прокомментировал прибытие в Косово 24 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.
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На своей странице в социальной сети Twitter дипломат сообщил, что Италия и TeamEurope являются основными финансовыми спонсорами инициативы COVAX в мире.
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