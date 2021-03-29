Оттава, 29 марта, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» выставил российского нападающего Артема Анисимова на драфт отказов. Об этом в своем твиттере информирует журналист Крис Джонстон.

Herman Von Petri Артём Анисимов

В текущем сезоне 32-летний форвард принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата и набрал 4 (2+2) очка, проводя 11 минут и 42 секунды в среднем на льду.

Отметим, что это уже второй раз, когда «Сенаторс» поместили россиянина на драфт отказов в нынешнем сезоне.

Контракт Анисимова с зарплатой 4,55 миллиона долларов за сезон действует до ближайшего лета.