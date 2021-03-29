Москва, 29 марта 2021, 20:31 — REGNUM Рэпер Тимати опубликовал новый клип на песню «Чокер» на своём YouTube-канале. Большинство пользователей видеохостинга недовольны рекламной интеграцией в ролике.
В клипе рэпера несколько раз показана бутылка водки марки «Беленькая». Зрители не оставили без внимания эту тему.
«Спасибо что спаиваете народ Тимур Ильда́рович (нет)», — прокомментировал пользователь Kyle Benz.
«Я не понимаю почему алкоголь по ТВ рекламируют после 11, а на ютубе рекламу водяры круглосуточно крутят?» — интересуется пользователь bedolaga.
«Это самая долгая реклама водки за всю историю», — шутит Виталий Барышев.
«Мальчик, водочки принеси, мы клип снимаем», — вспомнил фильм «Брат 2» канал Kipikey Музыка.
Добавим, что Тимати участвует в восьмом сезоне телепроекта «Холостяк», где за его сердце борется несколько девушек. Все они также снялись в новом клипе на песню «Чокер».
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