Приштина, , 06:55 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 15 апреля выступил с пресс-конференцией и заявил, что 28 апреля в страну прибудут 200 тысяч доз китайской вакцины от Covid-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, новость была подтверждена китайским посольством утром этого дня.

На вопрос о том, будет ли Северная Македония заказывать китайские вакцины, производимые в Сербии, глава минздрава ответил, что страна на данный момент не нуждается в дополнительных заказах, поскольку уже зарезервированы поставки 2 миллионов 600 тысяч доз вакцины: 800 тысяч доз должны прибыть в страну посредством международного механизма COVAX и по контракту с американской компанией Pfizer, по 200 тысяч китайских вакцин производства Sinofarm и столько же из России, еще 100 тысяч вакцин будут получены посредством механизма солидарности Евросоюза и 500 тысяч доз вакцины производства компании Sinovac должны прибыть в мае.

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