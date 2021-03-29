Приштина, , 21:10 — REGNUM Бывший премьер-министр Косово Авдулла Хоти 28 марта поприветствовал прибытие в Косово первой партии вакцин от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что теперь Институт национального здравоохранения должен заняться распределением вакцин в соответствии с подготовленной в период его правления стратегии иммунизации, в которой указаны приоритеты вакцинации.

Читайте также: Глава минздрава Косово обратился к послам ряда стран с просьбой о помощи

Напомним, 28 марта в Косово прибыла первая партия вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca объемом 24 тысячи доз. Вакцины были зарезервированы для Косово посредством международного механизма COVAХ и переданы Республике бесплатно. Вакцинация населения в столице начнется во вторник, 30 марта, а в регионах — в четверг, 1 апреля. Косово стало последней территорией в регионе Западные Балканы, получившей вакцины от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили 774 носителя коронавируса