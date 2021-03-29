Архангельск, 29 марта 2021, 20:24 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поставил под сомнение эффективность использования зданий новых медучреждений — введенные в эксплуатацию корпуса стоят зачастую полупустыми.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, среди пустующих зданий — корпус Виноградовской ЦРБ в поселке Березник, строительство которого началось в 2019 году.
Аналогичная проблема и с филиалом Плесецкой ЦРБ в Обозерском, здание которого начали строить в ноябре 2017 года. Изначально при проектировании здесь был предусмотрен стационар на 15 коек. В итоге сейчас площади, предусмотренные под стационар, а также под пищеблок, фактически простаивают.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельский губернатор признал, что оптимизация сферы здравоохранения в Архангельской области была проведена неправильно.