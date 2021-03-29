Архангельск, , 20:24 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поставил под сомнение эффективность использования зданий новых медучреждений — введенные в эксплуатацию корпуса стоят зачастую полупустыми.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, среди пустующих зданий — корпус Виноградовской ЦРБ в поселке Березник, строительство которого началось в 2019 году.

«Мы построили долгожданный, хороший объект, но на практике в этой огромной больнице работают только три отделения: хирургическое, терапевтическое и приемное, — отметил губернатор. — Но когда строим такой объект, надо стараться максимально его заполнить. Тем более что и люди в этом нуждаются. По сути, больница стоит на трассе М8, там как минимум должно быть травматологическое отделение».

Аналогичная проблема и с филиалом Плесецкой ЦРБ в Обозерском, здание которого начали строить в ноябре 2017 года. Изначально при проектировании здесь был предусмотрен стационар на 15 коек. В итоге сейчас площади, предусмотренные под стационар, а также под пищеблок, фактически простаивают.

«Посмотрите с точки зрения оптимизации, какое бы еще направление могли здесь разместить, чтобы площади не простаивали, — обратился Цыбульский к работникам областного минздрава. — Нужно провести работу над ошибками. Содержание этих объектов стоит серьезных денег, которые мы тратим из бюджета».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее архангельский губернатор признал, что оптимизация сферы здравоохранения в Архангельской области была проведена неправильно.