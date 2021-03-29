Монреаль, Канада, , 20:23 — REGNUM В Сети появился новый геймплейный трейлер игры D&D: Dark Alliance. Его опубликовали 29 марта на официальном YouTube-канале издания IGN.

В ролике показано, как группа героев сражается с Бехолдером — одноглазым летающим монстром. Для победы им приходится использовать как оружие ближнего боя, так и разнообразную магию.

Напомним, релиз D&D: Dark Alliance состоится 22 июня 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

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