Москва, , 20:22 — REGNUM Специалисты Альфа-банка устранил сбои в работе электронных сервисов. Об этом сообщили вечером 29 марта в пресс-службе кредитной организации.

«Все сервисы работают в нормальном режиме — проблем нет», — приводит сообщение банка РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня клиенты Альфа-банка массово жаловались на сбои в работе ряда его сервисов. Большинство жалоб было связано с проблемами при переводе денег и совершении платежей со счёта.

В банке заявили, что неполадки связаны с проведением технических работ.

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