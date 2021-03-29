Брюссель, 29 марта 2021, 20:21 — REGNUM Против применения в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выступили в Литве, пишет 29 марта Politico.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»
Издание приводит высказывание и.о. посла Литвы в Евросоюзе Симонаса Шатунаса.
Он заявил, что Евросоюзу нужно увеличивать производство европейских вакцин, поскольку в них вкладывались деньги. Он упомянул германские компании CureVac и BioNTech. «Спутник V» он назвал «неутверждённой» вакциной.
Читайте ранее в этом сюжете: В сети отреагировали на слова премьер-министра Литвы о вакцине «Спутник V»