Брюссель, , 20:21 — REGNUM Против применения в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выступили в Литве, пишет 29 марта Politico.

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Издание приводит высказывание и.о. посла Литвы в Евросоюзе Симонаса Шатунаса.

Шатунас «Литва твёрдо убеждена, что только разрешённые Европейским агентством лекарственных средств вакцины должны быть частью цифрового «зелёного» сертификата».

Он заявил, что Евросоюзу нужно увеличивать производство европейских вакцин, поскольку в них вкладывались деньги. Он упомянул германские компании CureVac и BioNTech. «Спутник V» он назвал «неутверждённой» вакциной.

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