Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Популярная игра-песочница Terraria получила полную поддержку Мастерской Steam. Об этом 29 марта сообщает издание PC Gamer.

Теперь геймеры смогут загружать свои модификации в Steam и скачивать наработки других фанатов проекта. Помимо этого, студия Re-Logic (автор Terraria) выделила несколько модов в категорию «выбор разработчиков».

Напомним, Terraria — это игра с процедурной генерацией мира, которая пользуется большой популярностью за счёт внушительного количества контента и полной свободы действий. Её релиз состоялся в 2011 году.

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