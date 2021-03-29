Касли, Челябинская область, , 20:17 — REGNUM В Каслинском районе Челябинской области один из депутатов Григорьевского сельского поселения досрочно лишён мандата. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, он не предоставил в течение четырёх месяцев после избрания сведений о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В связи с этим прокуратура обратилась к его коллегам и потребовала лишить его мандата.

Депутаты удовлетворили представление прокуратуры. Как сообщало ИА REGNUM, ранее такая же судьба постигла ещё нескольких муниципальных «народных избранников».