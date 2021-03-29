Москва, 29 марта, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Российская актриса Любовь Аксенова озвучила новую героиню популярной многопользовательской игры League of Legends. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта сообщают в пресс-службе компании Riot Games.

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Актриса подарила свой голос Гвен, Благой швее. Это ожившая кукла, которая сражается со своими врагами при помощи огромных ножниц.

Напомним, League of Legends — это многопользовательская игра в жанре MOBA (многопользовательская онлайн боевая арена). Она также является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире.