Москва, , 20:07 — REGNUM Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) опубликовал новый клип на песню «Чокер». Видео 29 марта попало в тренды YouTube.

В клипе снялись участницы телепроекта «Холостяк», в котором девушки борются за сердце Тимура. Ролик за сутки набрал более 860 тыс. просмотров.

Напомним, что Тимати планировал закрыть проект «Холостяк» после выхода первой серии. Причиной стала негативная реакция на сам формат проекта: многие зрители считают, что шоу оскорбляет и обесценивает девушек.

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