, 21:39 — REGNUM Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араухо подал, а отставку после критики парламента из-за нехватки вакцин от коронавируса. Об этом 29 марта сообщает TV Globo.

Известно, что министр уже отправил письмо президенту страны, но ответ пока не был получен.

Напомним, что ранее Араухо обвинили в том, что его действия мешают договориться с другими странами о поставках партий вакцины от COVID-19.

Напомним, что общее количество выявленных носителей вируса в Бразилии составило 12 534 688. С начала распространения инфекции в стране по этой причине скончались 312 206 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что новым бразильским министром здравоохранения станет врач-кардиолог Марселу Кейрога. С начала распространения коронавирусной инфекции в стране он будет уже четвертым по счету чиновником, назначенным на пост главы минздрава.