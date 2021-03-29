Ижевск, , 20:02 — REGNUM В Удмуртии за неделю с 22 по 28 марта обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ (Острой респираторной вирусной инфекции) 11 818 человек, из них 7570 человек — дети в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе регистрировался ниже эпидемического порога на 42,2%. При этом в шести районах республики, а также в Ижевске и Глазове заболеваемость превышает среднереспубликанский показатель.

Только в Ижевске заболели 5816 человек, в числе которых 3742 ребенка. В городе заболеваемость находится ниже эпидпорога на 26%.

На карантин по ОРВИ были закрыты девять детских садов в районах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в среднем по республике эпидемический порог по ОРВИ был превышен на 37%. При этом в Ижевске и Глазове, а также в шести районах средний показатель заболеваемости выше республиканского.