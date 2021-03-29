Архангельск, , 20:02 — REGNUM В Архангельске дан старт началу реставрации зданий бывшего пивзавода, построенного в конце XIX века.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе группы «Аквилон», получившей разрешение на проведение работ, общая площадь трех исторических зданий, являющихся предметом охраны и подлежащих реставрации, составляет 8,4 тысячи кв. м.

«Реставрация пройдет с соблюдением принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов конца XIX — начала XX веков, с учетом установленных проектом возможностей», — подчеркнули в компании.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму около 0,5 млрд рублей.

Пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен с 1883 по 1913 годы. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались.

В планах инвестора не только реконструировать часть зданий, но и создать рна их территории многофункциональный центр, который объединит бизнес, работающий с креативной экономикой.