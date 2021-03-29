Москва, , 20:00 — REGNUM Оперная певица Аида Гарифуллина стала официальным послом Игр Специальной Олимпиады 2022 для спортсменов с особенностями интеллектуального развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта сообщают в пресс-службе мероприятия.

Аида Гарифуллина. «Стать послом Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады — большая честь. Специальная Олимпиада — это больше, чем спортивные игры. Это праздник, где стираются любые различия: языковые, религиозные, физические и ментальные. Это событие нужно не только атлетам, но всем нам, чтобы объединиться и понять друг друга. Я верю, что только вместе мы сможем создать инклюзивное общество, поддерживая молодых людей с особенностями развития и предоставляя возможности для реализации их потенциала».

Ранее послами Игр стали российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка, российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, олимпийский чемпион в марафоне и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Легков, основатель компании Faberlic Алексей Нечаев и главный редактор журнала Vogue Ксения Соловьева.

Напомним, что всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Спортивная программа Игр включает соревнования по 7 видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.