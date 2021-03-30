Приштина, , 19:00 — REGNUM Пресс-секретарь премьер-министра Косово Перпарим Крюэзиу 29 марта сообщил о том, что премьер-министр Косово Альбин Курти сменил место проживания. Теперь политик проживает неподалеку от городского парка в микрорайоне Приштины «Такслидже» и снимает жилье площадью 60 квадратных метров в аренду.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Косовское агентство по борьбе коррупцией сообщает, что политик имеет в собственности недвижимое имущество стоимостью 400 тысяч евро, располагает 11 тысячами евро средств на банковском счету супруги и 1800 евро на банковском счету, а также облигациями на сумму 232 тысячи евро на имя супруги.

По данным агентства по борьбе с коррупцией, политик не располагает акциями или другими бумагами экономических предприятий.

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