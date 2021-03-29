Женева, Швейцария, , 19:53 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 518 201 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 126 890 643 человек. Такие данные приводит 29 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 8923 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 778 619.

Рост числа новых инфицированных в мире продолжается уже пятую неделю подряд. Согласно данным ВОЗ, за минувшую неделю в мире было выявлено более 3,8 миллиона заболевших, скончались 64 187 пациентов с COVID-19.

В первую десятку стран по распространению инфекции за неделю входят Бразилия, США, Индия, Франция, Турция, Польша, Италия, Германия, Украина и Россия.