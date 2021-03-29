Москва, , 19:52 — REGNUM Компания «Яндекс» опубликовала статистику о запросах на получение государственными органами личных данных граждан РФ. Об этом 29 марта сообщает издание vc.ru.

По данным издания, общее количество запросов в период с 2019 года по 2020 год увеличилось с 14,6 тыс. до 16,8 тыс. Количество отказов в выдаче информации о пользователях со стороны «Яндекса» также выросло с 16% до 22%.

Большинство запросов касались данных пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Паспорта». Информация, которая хранится в этих сервисах: имя и фамилия, номер телефона, сведения о привязанных банковских картах и другая информация.

Напомним, что компания «Яндекс» обязана выдавать государственным органам сведения о пользователях. Причиной являются законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие нормативные акты.

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