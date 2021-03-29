Москва, 29 марта, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Два сотрудника Минпромторга задержаны в Москве по подозрению в получении взятки, пишет 29 марта «Коммерсант».

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Уточняется, что, по версии следствия, Андрей Бандуров и Сослан Гериев — сотрудники департамента судостроительной промышленности Минпромторга — предложили выдать лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники предприятию из Санкт-Петербурга.

Они запросили за это сумму в 600 тысяч рублей у представителя одной из судостроительных компаний Санкт-Петербурга. Он, в свою очередь, обратился в ФСБ. Гериева оперативники ФСБ задержали в ходе спецоперации при получении взятки в его BMW у здания в Минпромторга в Москва-сити.

Инцидент произошёл 26 марта. Оба чиновника уже арестованы до 26 мая Хамовническим райсудом Москвы.