Лондон, , 19:42 — REGNUM Великобритании за последние сутки зафиксировано 4654 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 23 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 29 марта правительство Соединённого Королевства.

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За весь период с начала пандемии на территории страны выявлено уже 4 337 696 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 126 615 случаев заболевания привели к летальному исходу пациентов.

Сообщается также, что за минувшую неделю в Великобритании число новых инфицированных сократилось на 4,2%, а количество умерших от COVID-19 — на 25,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Правительство также приводит данные о ходе вакцинации населения, согласно которым первую дозу прививки от коронавируса получили уже 30 444 829 британцев, обеими компонентами вакцины привиты 3 674 266 человек.