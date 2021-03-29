Йошкар-Ола, , 19:38 — REGNUM В Марий Эл в минувшие выходные дни, 27 и 28 марта, поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает минздрав республики.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» 75.ru

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Объем поступившего препарата — 5,1 тыс. доз.

На неделе с 22 по 26 марта регион также получил две партии вакцины на 1,1 тыс. доз и 2,8 тыс. доз.

Всего до настоящего момента в регион поступило 30 792 дозы вакцины, прививку от коронавируса сделал 21 571 житель Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта в республике выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден также 21 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике выявили 12,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за всё время наблюдения 11 639 человек, 201 человек скончался от последствий заражения коронавирусом. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 660 человек.