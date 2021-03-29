Кострома, 29 марта, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Костромской области продолжается конфликт внутри объединённой партии «Справедливая Россия — За правду». Лидер костромских «эсеров» Александр Плюснин назначил бывшего председателя регионального отделения партии «За правду» Николая Лебедева ответственным за разноску политической газеты в Нее. Об этом со ссылкой на решение партии от 17 марта 2021 года, опубликованное в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рыцари ломают копья. Иллюстрация в «Книге оружия», 1445 год

Напомним, ранее Лебедев публично заявил о необходимости смены лидера объединённой партии «Справедливая Россия — За правду» в регионе. Бывший глава партии «За правду» в Костромской области считает, что таким образом Плюснин ответил на его высказывание в СМИ.

«Я заявляю, что Плюснин Александр Николаевич никто, чтобы давать мне указания таскать газеты в Нее (город с населением 8,5 тыс. человек в Костромской области — ИА REGNUM)! Ранее я вошёл в Центральный совет объединённой партии. Получается что он мне, своему начальству, дал указание носить газеты. Я полагаю, это реакция на моё прошлое заявление в СМИ. Не совсем понимаю, зачем он демонстрирует хамоватые провинциальные замашки сейчас, когда решается вопрос о том, кто возглавит объединённую партию «Справедливая Россия — За правду» в Костромской области. Хочу призвать всех блаженных трезво соотносить желаемое и действительное, а также медикаментозно контролировать влияние весны на свой организм», — сказал Лебедев.

Напомним, что «Справедливая Россия» официально объединилась с двумя партиями — «Патриоты России» и «За правду» на съезде в Москве 22 февраля 2021 года. Председателем объединенной партии стал лидер «эсеров» Сергей Миронов, а сопредседателями — главы присоединенных партий: Геннадий Семигин («Патриоты России») и Захар Прилепин («За правду»).