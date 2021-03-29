Ответный удар — в Костроме лидер «эсеров» поручил обидчику разносить газеты
Кострома, 29 марта, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Костромской области продолжается конфликт внутри объединённой партии «Справедливая Россия — За правду». Лидер костромских «эсеров» Александр Плюснин назначил бывшего председателя регионального отделения партии «За правду» Николая Лебедева ответственным за разноску политической газеты в Нее. Об этом со ссылкой на решение партии от 17 марта 2021 года, опубликованное в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, ранее Лебедев публично заявил о необходимости смены лидера объединённой партии «Справедливая Россия — За правду» в регионе. Бывший глава партии «За правду» в Костромской области считает, что таким образом Плюснин ответил на его высказывание в СМИ.
Напомним, что «Справедливая Россия» официально объединилась с двумя партиями — «Патриоты России» и «За правду» на съезде в Москве 22 февраля 2021 года. Председателем объединенной партии стал лидер «эсеров» Сергей Миронов, а сопредседателями — главы присоединенных партий: Геннадий Семигин («Патриоты России») и Захар Прилепин («За правду»).