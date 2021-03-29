Москва, 29 марта, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В России смягчается ряд требований по организации детского отдыха в условиях распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписала 29 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Schekinov Alexey Victorovich В детском лагере

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В частности, постановлением отменяется введённый ранее запрет на организацию отдыха детей в лагерях за пределами регионов, в которых они проживают.

При этом уточняется, что такой отдых должен быть организован с учётом эпидемической ситуации в конкретном субъекте Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных санитарных врачей соответствующих регионов или их заместителей.

Кроме этого, согласно постановлению, разрешённое количество детей в отрядах увеличивается с 50% до 75%.