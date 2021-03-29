Мехико, , 23:21 — REGNUM Мексика получила от США первую партию вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом 29 марта сообщает CNN.

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Рейс с 1,5 млн дозами вакцины AstraZeneca прибыл в Максимку днём 29 марта.

«Вместе с этой поставкой мы получили всего 12 323 595 доз вакцины», — написал глава МИД страны Марсело Эбрард на своей странице в Twitter.

Напомним, что 10 марта в Мексику поступила вторая партия российского препарата «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько партий вакцины AstraZeneca, которые хранятся в США и пока не используются, запросили мексиканские власти.