Ижевск, , 19:16 — REGNUM Экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв, который ранее был освобожден от заключения по состоянию здоровья, будет передан семье 30 марта. Об этом сообщила его дочь Евгения Сирик.

Александр Соловьёв Kremlin.ru

По ее словам, бывшего чиновника сразу же повезут в больницу.

«УФСИН помогает, как только может. Со второй попытки адвокаты попали к нему», — цитирует Сирик «Коммерсантъ-Ижевск». Она добавила, что Соловьёв в очень тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьёв был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Суд назначил бывшему главе Удмуртии наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей. 3 февраля текущего года Верховный суд Удмуртии отклонил апелляцию защиты. Приговор в отношении Соловьёва вступил в силу.

Позднее появилась информация сначала о тяжелом состоянии бывшего главы республики, местные telegram-каналы сообщали даже о его смерти. В УФСИН республики заявили, что состояние здоровья Соловьёва стабильное и он находится в одном из медицинских центров.

11 марта Соловьев подал ходатайство об освобождении от наказания по ст. 81 УК РФ («Освобождение от наказания в связи с болезнью»). 18 марта Завьяловский районный суд удовлетворил ходатайство. Сирик говорила, что его состояние полностью исключало пребывание в местах лишения свободы.

«Я так и думала, что отпустят его умирать домой», — сказала она.

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