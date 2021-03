Массачусетс, США, , 19:53 — REGNUM Компания Boston Dynamics представила прототип нового робота. Об этом 29 марта сообщает издание The Verge.

По данным издания, прототип называется Stretch — это универсальный мобильный робот, способный переносить коробки с помощью руки с присосками. Продажа Stretch клиентам запланирована на 2022 год, но стоимость разработки пока неизвестна.

В декабре 2020 года компания Boston Dynamics выложила в Сеть видео, в котором показала танцующих роботов. Танцы машин происходят под песню Do You Love Me из фильма «Грязные танцы».

