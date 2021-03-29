Женева, Швейцария, , 21:37 — REGNUM Все гипотезы по поводу очагов формирования коронавируса собраны в докладе ВОЗ, который будет опубликован 30 марта. Об этом сообщил 29 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время конференции в Женеве.

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Тедрос уточнил, что ВОЗ получил отчёт о «колыбели» коронавируса от команды ученых, которые посетили Ухань. Был сделан акцент на том, что отчёт пока не опубликован и будет обсуждаться специалистами 30 марта.

«После обсуждения мы опубликуем отчёт. Он будет доступен на официальном сайте ВОЗ», — рассказал Тедрос.

Напомним, что доклад будет анонимным.

Как сообщало ИА REGNUM, команда ВОЗ начала расследование происхождения коронавируса в Китае 14 января, после многомесячных переговоров с правительством президента Си Цзиньпина.

В команду входят вирусологи и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама